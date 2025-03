Vazamento de petróleo provoca emergência ambiental no Equador

Os danos em um oleoduto, aparentemente causados por um deslizamento de terra, contaminaram um rio de que tem o mesmo nome da região de fronteira com a Colômbia.

Vilko Villacís, prefeito da cidade de mais de 200.000 habitantes, disse que o vazamento está causando danos "sem precedentes". O gabinete do prefeito suspendeu o bombeamento do rio que abastece o aqueduto e pediu aos cidadãos que economizem água.

O dano aconteceu em uma localidade próxima chamada Cube.

Na sexta-feira, a estatal Petroecuador disse que havia ativado um plano para lidar com a emergência no oleoduto, que faz parte do Sistema de Oleoduto Transequatoriano (SOTE), que transporta petróleo bruto da Amazônia. A empresa ainda não estimou o volume de petróleo derramado.