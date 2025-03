Rússia e Ucrânia anunciam que derrubaram mais de 100 drones rivais

O Ministério da Defesa da Rússia informou neste sábado (15) que as forças do país derrubaram 126 drones ucranianos durante a noite, enquanto as tropas ucranianas anunciaram que interceptaram 130 projéteis lançados por Moscou em todo o país.

As autoridades russas afirmaram que interceptaram 64 drones sobre Volgogrado e a vizinha Voronezh, no sul do país. Os demais dispositivos foram derrubados sobre regiões fronteiriças, acrescentaram.