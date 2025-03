Os Estados Unidos evitaram, nesta sexta-feira (14), a paralisação do governo federal graças aos votos de alguns senadores democratas em um texto orçamentário patrocinado pelo presidente republicano Donald Trump.

A maioria dos cubanos ainda estava sem acesso à energia elétrica neste sábado (15), depois que uma pane em um subsistema em Havana na noite de sexta-feira causou a desconexão total do sistema nacional de eletricidade, segundo as autoridades.

(Cuba eletricidade energia, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Elon Musk prevê voo do megafoguete Starship para Marte no fim de 2026

O fundador da SpaceX, Elon Musk, anunciou neste sábado (15) que seu megafoguete Starship voará para Marte no final de 2026, com o robô humanoide Optimus, da Tesla, a bordo, e disse que os voos com humanos podem virar realidade a partir de 2029.

(EUA Marte espaço, 480 palavras, já transmitida)

PARIS:

'Cuidar do cinema é cuidar de si mesmo', diz diretor do Festival de Cannes

"Cuidar do cinema é cuidar de si mesmo", afirma o diretor do Festival de Cannes, Thierry Frémaux, autor da segunda parte de um documentário sobre os irmãos Lumière, que reúne uma centena de filmes dos pioneiros da sétima arte.

(França história gente cinema, 540 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- FÓRMULA 1

MELBOURNE:

Norris conquista no GP da Austrália 1ª pole da temporada; Bortoleto larga em 15º

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, conquistou neste sábado (15) a pole position para o Grande Prêmio da Austrália de F1, que abre a temporada, à frente de seu companheiro de equipe Oscar Piastri.

(Auuto F1, 460 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com