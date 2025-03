Itália não enviará soldados à Ucrânia, diz Meloni

A Itália não planeja enviar soldados à Ucrânia, afirmou neste sábado (15) a primeira-ministra Giorgia Meloni após uma reunião virtual organizada por Londres para reunir apoios a Kiev ante uma possível trégua com a Rússia.

"A primeira-ministra confirmou que a Itália continuará trabalhando com seus parceiros europeus e ocidentais, e com os Estados Unidos, para definir garantias de segurança confiáveis e efetivas, e reiterou que não se contempla uma participação nacional em uma possível força militar no terreno", afirmou o governo de Roma em um comunicado.