'A bola está no campo de Israel', diz Hamas sobre a trégua em Gaza

"Queremos consolidar o acordo de cessar-fogo e obrigar Israel a aplicar os termos", declarou à AFP um porta-voz do grupo palestino, Abdul Latif al Qanu, que acusou Israel de "atrasar" a implementação da trégua.

"A bola está no campo de Israel", afirmou neste sábado (15) o movimento islamista Hamas, após sua oferta de libertar um refém israelense-americano e devolver os corpos de outros quatro, no âmbito das negociações sobre a continuidade da trégua em Gaza, uma proposta rejeitada por Israel e pelos Estados Unidos.

Um membro do gabinete político do Hamas, que falou sob a condição de anonimato, explicou que a proposta de libertar Edan Alexander, um soldado de 21 anos sequestrado durante o ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel que desencadeou a guerra, e devolver os corpos de outros quatro reféns israelense-americanos, era parte de um "acordo especial".

A proposta de troca, no entanto, está condicionada à continuidade das negociações para a implementação da segunda fase da trégua, com um prazo máximo de 50 dias para alcançar resultados, indicou a fonte do Hamas.

A oferta também está condicionada à abertura imediata de todos os pontos de fronteira, permitindo a passagem de ajuda humanitária em Gaza, e à retirada do exército israelense do corredor de Filadélfia, acrescentou.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, denunciou na sexta-feira a "manipulação e guerra psicológica" do Hamas nas negociações indiretas que acontecem em Doha desde terça-feira.