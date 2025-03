Zelensky admite que exército ucraniano está em uma situação 'muito difícil' na região russa de Kursk

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, admitiu nesta sexta-feira (14) que as tropas de Kiev estão em uma situação "muito difícil" na região russa de Kursk, embora tenha observado que a operação no país vizinho aliviou a pressão do exército em outras áreas da Ucrânia.

"A situação é obviamente muito difícil na região de Kursk", disse Zelensky a repórteres em Kiev, acrescentando que os combates se estabilizaram na região do Donbass, no leste da Ucrânia.