Senado dos EUA adota projeto de lei contra tráfico de fentanil

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira (14) um projeto de lei que endurece as penas para traficantes que utilizem análogos do fentanil, ou seja, substâncias com estruturas químicas similares, criadas para burlar as leis.

Os Estados Unidos enfrentam uma crise sanitária com mais de 100 mil mortes por overdose a cada ano, a maioria delas causada pelo fentanil, um opioide sintético até 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina.