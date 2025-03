Putin e Maduro decidem ‘ampliar’ cooperação entre Rússia e Venezuela

As relações entre Moscou e Caracas estreitaram-se durante a presidência do falecido Hugo Chávez (1999-2013) e continuaram a ampliar-se com Maduro no poder.

A Rússia expressou apoio a Maduro em meio aos questionamentos à sua reeleição, não reconhecida por Washington entre denúncias de fraude da oposição, que reivindica a vitória do exilado Edmundo González Urrutia nas eleições presidenciais de julho de 2024. E a Venezuela indicou apoio à Rússia na guerra na Ucrânia.

A videoconferência entre Putin e Maduro ocorreu no contexto dos eventos promovidos pelo governo da Venezuela pelos 80 anos do estabelecimento de relações diplomáticas com a Rússia.