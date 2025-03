Medidas de segurança são reforçadas ao redor do aeroporto de Washington após acidente fatal

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) disse que decidiu, seguindo recomendações do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), proibir permanentemente voos não essenciais ao redor do aeroporto para helicópteros e aeronaves de asa fixa.

O órgão regulador da aviação dos Estados Unidos anunciou várias medidas, nesta sexta-feira (14), para fortalecer a segurança da circulação na área ao redor do Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), onde uma colisão entre um jato de passageiros e um helicóptero militar deixou 67 mortos no final de janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também fechou um trecho do corredor aéreo 4, utilizado pelo helicóptero Sikorsky Black Hawk durante a colisão e separado por apenas 23 metros do corredor seguido pelos aviões que se dirigiam para a pista 33 do aeroporto, onde o Bombardier CRJ700 da empresa PSA (subsidiária da American Airlines) deveria pousar em 29 de janeiro.