Irã é principal fonte de instabilidade regional e nunca poderá ter arma nuclear, diz G7

Em comunicado conjunto divulgado após reunião nesta sexta-feira, 14, os ministros das Relações Exteriores do G7 abordaram as tensões no Oriente Médio, destacando a "séria preocupação com o aumento das tensões e hostilidades na Cisjordânia". O G7 condenou veementemente o Hamas, afirmando que o grupo "não pode ter nenhum papel no futuro de Gaza" e "nunca mais deve ser uma ameaça a Israel". O grupo reiterou o "direito inerente de Israel de se defender de acordo com o direito internacional" e expressou apoio a uma "solução negociada" para o conflito israelense-palestino.

Além disso, o G7 identificou o Irã como a "principal fonte de instabilidade regional", enfatizando que o país "nunca pode ser autorizado a desenvolver ou adquirir uma arma nuclear". O grupo pediu que o Irã "mude de curso e opte pela diplomacia", condenando o "uso crescente de detenções arbitrárias e tentativas de assassinato no exterior como ferramentas de coerção". O comunicado reforça a posição firme do G7 em relação às tensões globais e seu compromisso com a estabilidade e a segurança internacional.