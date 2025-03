Inflação na Argentina chega a 2,4% em fevereiro, levemente acima do mês anterior

O índice de preços segue abaixo de 3% desde outubro de 2024, mas ainda não conseguiu romper o piso de 2%, embora, em janeiro, o Banco Central tenha reduzido a desvalorização controlada do peso de 2% para 1% ao mês.

A inflação mensal na Argentina se situou em 2,4% em fevereiro, levemente acima dos 2,2% do mês anterior, e chegou a 66,9% em 12 meses, segundo dados publicados nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Nacional de Estatística (Indec).

A tendência de queda da inflação se manteve durante os últimos 13 meses — com leves retomadas em agosto e dezembro —, desde a posse de Milei, e passou de 25,4% em dezembro de 2023 para 2,2% em janeiro de 2025.

A Argentina segue no pódio dos maiores consumidores de carne a nível mundial, embora o consumo médio de carne bovina tenha caído 9% em 2024 em comparação com 2023, atingindo o nível mais baixo desde 1920, segundo um informe da Câmara da Indústria da Carne.

Após a divulgação dos dados, o presidente Javier Milei reproduziu na rede social X uma publicação de um de seus porta-vozes que afirma que "2,4% de inflação em fevereiro contempla o aumento sazonal da carne" e acrescenta: "Tirando isso, já estamos abaixo de 2% ao mês e visando o 1% do 'crawling peg' [desvalorização controlada]" do peso.

A contrapartida foi um ajuste de 4,7% do Produto Interno Bruto (PIB). O setor que mais sentiu os cortes foi o de aposentadorias e pensões, que suportou 19% do total de reduções de gastos, segundo dados do Instituto Argentino de Análise Fiscal (IARAF).

Esta semana foi a mais violenta dos 15 meses de Milei na presidência, após o protesto de aposentados, que contou com a adesão de torcidas de futebol e organizações sociais, e derivou em enfrentamentos com a polícia que deixaram ao menos 20 feridos, um deles em estado grave.

