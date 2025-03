Eclipse total da Lua admirado em diversos continentes

A Lua começou a ficar vermelha nesta sexta-feira (14) devido a um eclipse total, um espetáculo raro que será seguido por um eclipse parcial do sol em duas semanas.

O eclipse lunar, o primeiro do ano, será visível em sua fase total no continente americano, em grande parte dos oceanos Pacífico e Atlântico, e no extremo-oeste da Europa e da África.