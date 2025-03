Carney assume o governo do Canadá em meio a ameaças dos EUA

Mark Carney, ex-presidente do banco central do Canadá, toma posse nesta sexta-feira (14) como o novo primeiro-ministro do país, após dez anos de governo de Justin Trudeau, em meio a ameaças comerciais e de anexação por parte dos Estados Unidos. Trudeau anunciou sua renúncia em janeiro após perder apoio político no ano passado.

A cerimônia de investidura ocorrerá às 11h locais, (12h em Brasília), em Ottawa, e será conduzida pelo governador-geral, representando o rei Charles III. Carney, que aos 59 anos nunca ocupou um cargo público, prometeu uma transição "suave e rápida". Ele assume o cargo em meio a uma tempestade gerada pelas tarifas de alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump, que repetidamente pediu que o Canadá se tornasse o 51º estado americano.

"Os americanos não devem se enganar: tanto no comércio quanto no hóquei, o Canadá vencerá", declarou ele em seu discurso de vitória na semana passada, quando foi eleito o novo líder do Partido Liberal. "O Canadá nunca, jamais fará parte dos Estados Unidos, de forma alguma", disse ele desafiadoramente. "Isso nunca vai acontecer", afirmou. - "Pronto para negociar" -

Carney disse que está "pronto para sentar" com Trump para negociar um novo acordo comercial e evitar mais conflitos econômicos. Esta semana, as tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre as importações de aço e alumínio entraram em vigor, e o Canadá respondeu com novas tarifas sobre produtos americanos. Carney trabalhou no banco de investimentos Goldman Sachs antes de dirigir o banco central do Canadá durante a crise financeira de 2008-2009 e o Banco da Inglaterra durante a turbulência do Brexit.

Ele se apresenta como alguém solidamente preparado para liderar um país abalado pela guerra comercial alimentada pelos Estados Unidos, que costumava ser seu aliado mais próximo e no qual, segundo Carney, o Canadá "não pode mais confiar". Mas é possível que ele não se mantenha no cargo por muito tempo. O Canadá deve realizar eleições em outubro, e provavelmente serão antecipadas em algumas semanas.