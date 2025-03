Capitão russo de cargueiro que colidiu no Mar do Norte é acusado de homicídio culposo

O capitão russo do cargueiro que se chocou na segunda-feira com um petroleiro fretado pelo Exército dos Estados Unidos no Mar do Norte foi acusado, nesta sexta-feira (14), de homicídio culposo por negligência grave, anunciou a polícia britânica.

"O capitão do navio Solong, Vladimir Motin, de 59 anos e natural de [...] São Petersburgo, Rússia, foi acusado de homicídio culposo por negligência grave e colocado em prisão preventiva, antes de seu comparecimento ante o Tribunal de Magistrados de Hull" no sábado, informou a Polícia de Humberside em comunicado.