Premiê de Portugal cai após denúncia de conflito de interesses

Luís Montenegro perdeu voto de confiança no Parlamento, abrindo caminho para novas eleições. Denúncia envolve pagamentos de uma operadora de cassinos a empresa de consultoria fundada por político.O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e sua coalizão de centro-direita perderam nesta terça-feira (11/03) um voto de confiança no Parlamento. Com a derrota, seu governo será dissolvido, e novas eleições gerais serão convocadas. É a segunda vez em menos de dois anos que um governo em Portugal é destituído sob alegações de conduta inadequada. A votação foi convocada contra Montenegro após denúncia de conflito de interesse envolvendo empresa de consultoria da família do político. Em uma votação de 142 a 88, sem abstenções, o Parlamento destituiu Montenegro. Os legisladores da oposição exigem mais detalhes sobre o assunto, e o Partido Socialista, de centro-esquerda, pediu uma investigação parlamentar oficial. A oposição acusa Montenegro de ter se valido de sua posição de primeiro-ministro para beneficiar empresa por ele fundada, a Spinumviva, com pagamentos mensais de 4.500 euros (cerca de R$ 28 mil) de uma operadora de cassinos, a Solverde, que atua sob concessão do Estado. Montenegro negou qualquer irregularidade e afirma que colocou o controle da empresa totalmente nas mãos de sua esposa e filhos em 2022. Ele já disse anteriormente que continuará sendo o candidato do Partido Social Democrata (PSD), do qual é líder, mesmo que o governo entre em colapso. Diante desse cenário, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciará novas eleições, previstas para ocorrer em meados de maio. Moção de desconfiança Montenegro propôs a moção já ciente de que perderia. Os principais partidos de oposição — o Partido Socialista, de centro-esquerda, e o Chega, de extrema direita — tiveram importante papel para o resultado. Uma moção de desconfiança é votada quando parlamentares sentem a necessidade de reavaliar o governo, no caso de países parlamentaristas ou semiparlamentaristas. Com a rejeição da moção, o governo de Montenegro assume um papel de interino, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, terá que decidir sobre as eleições antecipadas. Segundo nota divulgada pela Presidência do país, Rebelo deve acelerar os procedimentos e ouvir nesta semana os líderes dos partidos. sf (DW, ots)