PGR rejeita argumentos de Bolsonaro para evitar julgamento por tentativa de golpe

Bolsonaro foi indiciado, junto com 33 colaboradores, por "golpe de Estado", "tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito" e "organização criminosa armada", entre outros crimes.

A defesa dele apresentou seus argumentos no último dia do prazo dado pelo ministro do STF encarregado do caso, Alexandre de Moraes.

A PGR rejeitou esses argumentos nesta quinta-feira, incluindo a suposta incompetência do STF para julgar o ex-presidente e a falta de acesso total às evidências coletadas durante a investigação.

Em um documento de 24 páginas enviado à AFP, rejeitou cada uma das objeções e as declarou "superadas".