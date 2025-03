Operações por suspeitas de corrupção no Parlamento Europeu

"Várias pessoas foram detidas para interrogatórios sobre uma suposta participação em corrupção ativa no Parlamento Europeu", anunciou a Procuradoria Federal em um comunicado.

Mais de 100 policiais efetuaram 21 operações de busca na Bélgica e em Portugal como parte de uma investigação por suspeitas de corrupção no Parlamento Europeu, anunciou nesta quinta-feira (13) a Procuradoria Federal da Bélgica.

Uma fonte do Parlamento Europeu afirmou que a instituição está disposta a "cooperar plenamente" com as investigações e destacou que não houve operações de busca em suas instalações.