Mulheres em busca de seu lugar na indústria masculina dos jogos eletrônicos

Cinco anos depois dos primeiros escândalos de assédio que sacudiram a indústria dos jogos eletrônicos, uma dezena de funcionárias contaram à AFP os atos sexistas que viram e sofreram, e expressam sua preocupação por um retrocesso devido à crise econômica. "Vivi situações de assédio, falta de respeito, fui menosprezada e inclusive ignorada", relata Elaine Gomez, de 34 anos, uma criadora de jogos independente de Nova Jersey (Estados Unidos).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Diversas funcionárias revelaram nos últimos anos terem sofrido comportamentos sexistas no trabalho, em virtude dos casos que atingiram gigantes do setor como a francês Ubisoft ("Assassin's Creed") e a americana Activision Blizzard ("Call of Duty").

Na França, três ex-altos executivos da Ubisoft serão julgados por assédio sexual e moral em junho. Dois foram despedidos por faltas graves, enquanto Serge Hascoët, diretor criativo e número 2 do grupo, renunciou. Desde então, "foram realizadas mudanças significativas" para gerir os "comportamentos inadequados", indicou a Ubisoft à AFP, especialmente mediante "à criação de uma equipe especializada em relações com os empregados".

Contatada acerca das medidas adaptadas, a Activision Blizzard não respondeu de imediato. No setor, surgem ideias de luta contra o sexismo: plataformas de alerta anônimo, treinamento de diretores e programas que fomentam a diversidade nas equipes... "Fazemos todo o possível para desenvolver ao máximo todos os sistemas de prevenção", assegurou a presidente do Sindicato Francês do Videogame (SNJV), Anne Dévouassoux, durante uma mesa redonda com deputados franceses na quarta-feira.

“A ideia é prevenir, porque em tudo relacionado a atos sexistas ainda há trabalho a ser feito na prevenção e na conscientização”, acrescenta uma gerente de assédio de um grande estúdio francês, que preferiu manter o anonimato. - "A ponta do iceberg" - A responsável afirma que foi solicitada somente "4 ou 5 vezes" em um ano, exclusivamente por atos sexistas, mas estima que "isso é a ponta do iceberg muito maior", já que muitas mulheres não se atrevem a se manifestar, em um setor que segue sendo predominantemente masculino.

O setor emprega mais de 110.000 pessoas na Europa, 105.000 nos Estados Unidos e 35.000 no Canadá, segundo a Federação Europeia de Desenvolvedores de Videogames e as associações americana e canadense de software de entretenimento. As mulheres representam 25% do pessoal dos estúdios, segundo números da associação Women in Games, enquanto em 2023 representava quase a metade dos jogadores no mundo, de acordo com a consultoria especializada Newzoo. "Houve melhoras", diz Morgane Falaize, presidente da Women in Games na França, já que as mulheres eram apenas 15% em 2018 frente a 24% no mercado francês.