Japão quer multiplicar por oito as exportações de arroz até 2030

O Japão quer multiplicar por oito suas exportações de arroz até 2030, afirmou uma fonte do governo nesta quinta-feira (13), apesar da atual escassez deste cereal tão importante no país. O consumo de arroz no Japão, no entanto, registrou queda de mais de 50% nos últimos 60 anos porque a alimentação passou a incluir mais pão, macarrão e outras fontes de energia.

O objetivo é parte de uma política nacional a longo prazo para estimular as vendas ao exterior do cereal e tornar seu cultivo mais eficiente, especialmente diante do declínio demográfico do país.

"Planejamos estabelecer uma meta de 350.000 toneladas até 2030", disse à AFP o funcionário do Ministério da Agricultura responsável pelo comércio de arroz, Masakazu Kawaguchi. O objetivo, que deve ser aprovado este mês pelo governo, é 7,8 vezes superior às 45.000 toneladas vendidas em 2024. O anúncio, no entanto, coincide com um momento de escassez de oferta que levou o governo a recorrer a uma reserva estratégica de arroz para tentar reduzir o preço do alimento, que praticamente dobrou em um ano.