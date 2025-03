Explosão perto de penitenciária deixa um morto e dois feridos no Equador

Um agente penitenciário morreu e duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira após um artefato explosivo detonar do lado de fora da Penitenciária de Guayaquil (sudoeste), um dos principais centros de operações do crime organizado no Equador, informaram autoridades. Entre os feridos estão um policial e um pedestre que passava pelo local quando a explosão ocorreu. O agente penitenciário "foi atingido por estilhaços", que o levaram à morte, disse a Segura EP, empresa de segurança municipal, em um comunicado.

O órgão de administração penitenciária, SNAI, infomrou que a explosão ocorreu na manhã desta quinta-feira e "afetou a infraestrutura do 'Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas Nº1'". Seis veículos estacionados também foram danificados pela explosão, "dois deles queimaram completamente", disse a Segura EP. Casas próximas também foram danificadas. Segundo a imprensa local, a explosão ocorreu em um estacionamento da prisão e dois estrondos foram ouvidos. Os veículos ficaram com as latarias danificadas e marcas do fogo.

Policiais removiam nesta manhã cacos de vidro das janelas dos postos de controle do complexo prisional, o maior do país. Em setembro de 2024, forças de segurança frustraram um ataque com drones contra a prisão de segurança máxima em Guayaquil, onde mafiosos e políticos acusados de corrupção estão detidos. O Equador, antes um país pacífico, foi tomado nos últimos anos por organizações de tráfico de drogas, o que disparou a insegurança.