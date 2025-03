EUA aumenta pressão sobre o Irã com sanções ao ministro do Petróleo

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra o ministro do Petróleo iraniano, Mohsen Paknejad, nesta quinta-feira (13), em meio à crescente pressão do presidente Donald Trump sobre o governo de Teerã.

"O regime iraniano continua usando os lucros dos vastos recursos petrolíferos do país para promover seus interesses egoístas e preocupantes às custas do povo iraniano", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.