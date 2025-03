Detenção do capitão russo do navio de carga que colidiu com petroleiro é prorrogada

A detenção do capitão russo do navio cargueiro que colidiu com um petroleiro fretado pelo exército dos Estados Unidos no Mar do Norte na segunda-feira foi prorrogada por 36 horas, anunciou a polícia britânica nesta quinta-feira (13).

A colisão entre o cargueiro "Solong" e o petroleiro ancorado "Stena Immaculate" ocorreu na segunda-feira em plena luz do dia, a cerca de 20 quilômetros da costa nordeste da Inglaterra.