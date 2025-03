Coordenador de coalizão opositora da Venezuela renuncia após nova fissura

No entanto, em face às eleições de governadores e deputados para o Parlamento, em 25 de maio, uma nova fissura: de um lado, Machado e seus aliados pedem a abstenção no que consideram ser uma resposta lógica ao "roubo" das presidenciais, que assegura terem vencido com mais de 70% dos votos. O outro lado, no entanto, acredita que deve participar para não "entregar" o país a Maduro.

"Não foi possível criar as condições políticas para enfrentar essa difícil situação unidos, com uma mesma estratégia e com um plano consensual" similar ao que "tornou possível o triunfo de 28 de julho", escreveu Barboza em sua renúncia.

"A maioria dos partidos tornou pública sua posição separadamente, o que é seu direito, mas enfraquece a possibilidade de uma posição comum", acrescentou o ex-presidente do Parlamento.