China pede 'diálogo' para solucionar tensões comerciais com EUA

A China pediu nesta quinta-feira (13) um "diálogo" com os Estados Unidos para solucionar as crescentes tensões comerciais, nas quais as duas maiores economias do mundo adotaram tarifas mútuas às importações nas últimas semanas.

"China e Estados Unidos devem adotar uma atitude positiva e de cooperação diante de suas diferenças e controvérsias nos campos econômico e comercial", declarou a porta-voz do Ministério do Comércio, He Yongqian, em uma entrevista coletiva.