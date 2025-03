Assessora de Trump quer cancelar contratos com AFP e outras agências de notícias

Uma assessora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (13) a intenção de cancelar contratos de longa data entre três agências internacionais de notícias e o órgão federal que supervisiona organizações de mídia financiadas pelo governo norte-americano. Kari Lake, ex-jornalista que ingressou na política e agora é uma forte aliada de Trump, anunciou no X a decisão de cancelar os contratos com a Agence France-Presse (AFP), a Reuters e a The Associated Press (AP).

Lake assumiu no mês passado o cargo de assessora especial na Agência dos Estados Unidos para Mídia Global (USAGM), que supervisiona várias entidades de mídia voltadas para informar e combater a censura no exterior, como a Voice of America (VOA), a Radio Free Europe e a Radio Free Asia. "Hoje tomei medidas para cancelar contratos caros e desnecessários com agências de notícias para a Agência dos Estados Unidos para Mídia Global (USAGM), o que inclui contratos de dezenas de milhões de dólares com a The Associated Press, a Reuters e a Agence France-Presse", antecipou Lake. "Deveríamos estar produzindo notícias por conta própria. E, se isso não for possível, o contribuinte norte-americano deveria saber o motivo", acrescentou.