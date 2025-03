Vice do Equador denuncia sequestro do advogado do seu filho, processado por corrupção

A vice-presidente do Equador, Verónica Abad, denunciou nesta quarta-feira, em redes sociais, o sequestro do advogado do seu filho, processado por suspeita de tráfico de influência.

Verónica, que tem uma relação tensa com o presidente Daniel Noboa, afirmou que sua vida, a vida dos seus filhos e a da sua equipe de trabalho correm risco.