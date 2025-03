Ucrânia está pronta para uma trégua e Rússia deve responder, insiste Zelensky

"Agora, a decisão é 100% do país, porque os Estados Unidos demonstraram sua posição, a Ucrânia demonstrou sua posição e a Rússia tem que responder", disse o presidente em uma entrevista coletiva em Kiev.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse nesta quarta-feira (12) que a Ucrânia mostrou que está pronta para uma trégua com a Rússia e que agora cabe ao Kremlin responder.

A Ucrânia afirmou que, como parte do esforço, discutirá possíveis garantias de segurança com seus aliados europeus caso uma trégua se concretize.

Essa trégua de 30 dias, enfatizou Zelensky, deve servir para "colocar no papel as etapas acordadas com nossos aliados" e "os formatos para garantias de segurança".

Zelensky observou cautelosamente que não confia na Rússia para implementar uma trégua. E afirmou que espera que os Estados Unidos implementem medidas "fortes", incluindo sanções, caso Moscou não aceite a proposta de trégua.