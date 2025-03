Taylor Fritz, número 4 do mundo, é eliminado em Indian Wells

Fritz, nascido a cerca de 200 quilômetros de distância, em San Diego, teve uma grande oportunidade de brigar pelo segundo título do torneio, aproveitando as ausências da grande maioria dos integrantes do top-10 da ATP.

O tenista americano Taylor Fritz, quarto colocado no ranking mundial, sofreu uma dolorosa derrota nesta quarta-feira (12) para o britânico Jack Draper nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Sua jornada foi prejudicada por um implacável Draper, 14º no ranking, que brilhou diante de Fritz e do público da quadra central até conquistar a vitória por 7-5 e 6-4.

O britânico de 23 anos busca seu primeiro troféu de Masters 1000 depois de chegar às semifinais do Aberto dos Estados Unidos no ano passado, onde Fritz perdeu na final para Jannik Sinner.

O californiano obteve o maior triunfo de sua carreira diante do público de Indian Wells com a vitória na final de 2022 contra Rafael Nadal, mas, desde então, não passou das quartas de final.

Sua eliminação deixa Indian Wells com apenas dois representantes do top-10, Carlos Alcaraz (3º) e Daniil Medvedev (6º), adversários nas duas últimas finais que terminaram com vitórias do espanhol.