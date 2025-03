Sabalenka atropela Kartal e Keys sobrevive nas oitavas de Indian Wells

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, avançou sem dificuldades para as quartas de final do WTA 1000 de Indian Wells nesta quarta-feira (12), enquanto Madison Keys sofreu para se manter como a única norte-americana na disputa.

Sabalenka não teve piedade da britânica Sonay Kartal, 83ª colocada do ranking da WTA, até conquistar a vitória com um confortável placar de 6-1 e 6-2.