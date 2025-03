As tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos entraram em vigor nesta quarta-feira (12), o que provocou medidas de retaliação da União Europeia (UE) e a irritação da China, que promete fazer o "necessário" para defender seus interesses.

KIEV:

Com dificuldades em Kursk, Ucrânia pode perder sua 'moeda de troca'

A imprensa estatal russa mostra soldados curvados e cobertos de lama se deslocando com lanternas dentro de um gasoduto desativado.

BRUXELAS:

UE analisa como lançar seu ambicioso pacote de investimentos em Defesa

Diante das ameaças da Rússia e da desconfiança a respeito do governo Trump, a União Europeia agora considera maneiras concretas de implementar um enorme plano de 800 bilhões de euros (R$ 5 trilhões) para fortalecer sua Defesa.

=== FILIPINAS DUTERTE ===

MANILA:

Advogados do ex-presidente Duterte exigem seu retorno às Filipinas

Advogados do ex-presidente filipino Rodrigo Duterte, que segundo várias fontes está sendo levado para Haia a pedido do Tribunal Penal Internacional (TPI) para ser julgado por sua violenta guerra contra as drogas, apresentaram nesta quarta-feira (12) um pedido à justiça para exigir sua repatriação a Manila.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

--- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Ataque da dissidentes das Farc mata cinco soldados no sudoeste da Colômbia

Ao menos cinco soldados morreram e três ficaram gravemente feridos na terça-feira (11) em um ataque com explosivos executado por guerrilheiros dissidentes das Farc em uma região do sudoeste da Colômbia crucial para a produção de cocaína, informou o exército.

MONTEVIDÉU:

Para muitos cubanos, o 'sonho americano' está no Uruguai

O cubano Jorge Zamora está no Uruguai há menos de um mês e já sabe como quer chamar a mercearia que acaba de abrir perto da Ciudad Vieja, em Montevidéu: “Un sueño” (Um sonho).

MÉXICO:

IA ajuda vítimas de violência sexual digital

A mexicana Olimpia Coral e a equatoriana Isabella Nuques lutaram durante anos para serem reconhecidas como vítimas de violência sexual digital. Agora, inspiram um aplicativo de inteligência artificial que ajuda outras mulheres a enfrentar esse tipo de abuso.

-- EUROPA

VATICANO:

O que se sabe sobre a saúde do papa Francisco

O papa Francisco, hospitalizado desde 14 de fevereiro com pneumonia bilateral, está fora de perigo iminente, segundo seus médicos, mas ainda não se sabe quando o jesuíta argentino, de 88 anos, receberá alta.

LISBOA:

Após queda do governo, presidente português abre consultas para possíveis eleições antecipadas

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, se reunirá com os partidos representados no Parlamento nesta quarta-feira (12), um dia após a queda do governo do primeiro-ministro de centro-direita Luis Montenegro, como um passo preliminar para a convocação de eleições antecipadas, de acordo com o cenário mais provável.

NUUK:

Oposição de centro-direita vence eleições na Groenlândia marcadas por Trump

A oposição de centro-direita venceu as eleições legislativas de terça-feira na Groenlândia, marcadas por apelos nacionalistas para uma independência rápida da Dinamarca na ilha do Ártico, muito cobiçada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

LONDRES:

Capitão do cargueiro detido após colisão no Mar do Norte é russo

O capitão do cargueiro detido na terça-feira após colidir um dia antes com um petroleiro no Mar do Norte é de nacionalidade russa, informou nesta quarta-feira (12) a empresa proprietária do navio.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA YORK:

Capas emblemáticas da revista The New Yorker

Desde a primeira edição, há 100 anos, até a edição posterior aos atentados de 11 de setembro de 2001, muitas capas da revista The New Yorker entraram para a história.

PARIS:

Animais que modificam a paisagem como arquitetos

Ao construírem tocas e diques, ou simplesmente ao se deslocarem, alguns animais como as formigas, os castores, os salmões, as toupeiras e os hipopótamos esculpem o planeta e, coletivamente, modificam as paisagens do mesmo modo que as grandes inundações, revela um estudo de uma universidade londrina.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa

