Partido de centro-direita vence eleições parlamentares da Groenlândia

O partido Democratas, de centro-direita, venceu ontem as eleições parlamentares da Groenlândia. A população local foi às urnas em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle do território.

Tanto o Democratas quanto o partido Ponto de Orientação - que ficou em segundo lugar no pleito - são a favor da independência da Dinamarca.