ONU anuncia programa para aumentar 'eficiência' diante da pressão financeira

"Os recursos estão reduzindo em todos os níveis, e isso vem acontecendo há um tempo", disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, durante o lançamento do programa, que coincide com o aniversário de 80 anos da instituição.

No ano passado, a China, o segundo maior contribuinte (20%), pagou sua dívida no final de dezembro.

Os Estados Unidos, por exemplo, o maior contribuinte com uma cota de 22% no orçamento regular, acumulou até janeiro um atraso de 1,5 bilhão de dólares (8,7 bilhões de reais na cotação atual), segundo um porta-voz da ONU.

Soma-se a isso o anúncio de que quase toda a ajuda humanitária dos EUA no exterior, que costumava financiar muitos programas da ONU, será cortada. E há a preocupação de que Trump reduza a contribuição dos EUA, como em seu primeiro mandato.

No entanto, a revisão lançada pela ONU (chamada "ONU 80") não é uma resposta à pressão americana, ao menos não diretamente, disse um alto funcionário da organização. Uma auditoria como esta é necessária em qualquer circunstância, assegurou ele.

"As circunstâncias atuais acrescentam um grau de urgência ao processo", disse o funcionário, que rejeitou comparações com os cortes extremos de gastos e de pessoal promovidos no governo dos EUA pelo bilionário Elon Musk, um assessor do presidente.