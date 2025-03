Nasa demite cientista-chefe e prevê mais cortes

A Nasa anunciou na terça-feira (11) a demissão de sua cientista-chefe e de outros 22 funcionários para cumprir a ordem do presidente Donald Trump, um corte que se soma a outras medidas do governo que afetam a pesquisa sobre mudanças climáticas.

Em seu discurso no Congresso na semana passada, Trump prometeu que os Estados Unidos "fincarão a bandeira americana em Marte e além".

Isaacman, bilionário do setor de pagamentos eletrônicos, é um cliente próximo da SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk, que assessora Trump no corte de gastos.

Trump já chamou as mudanças climáticas de "farsa" e expressou desprezo pela ONU e pela ciência do clima, a ponto de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris pela segunda vez.

Sua administração também demitiu centenas de funcionários da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), outra agência climática fundamental do país.

ia/dw/ag/atm/fp