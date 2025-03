Mark Carney toma posse na próxima sexta como premier do Canadá

Mark Carney vai tomar posse na próxima sexta-feira como primeiro-ministro do Canadá, juntamente com o seu gabinete, anunciou nesta quarta-feira (12) o gabinete do governador-geral.

Após vencer as eleições internas do Partido Liberal, Carney adotou no último domingo um tom desafiador em relação a Washington: "No comércio, assim como no hóquei, o Canadá vencerá."