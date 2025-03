Mais de 150 pessoas libertadas após sequestro de trem no sudoeste do Paquistão

As forças de segurança do Paquistão iniciaram nesta quarta-feira (12) uma operação em larga escala para resgatar um trem sequestrado por militantes separatistas do Baluchistão com mais de 450 passageiros, dos quais 155 foram libertados.

Os criminosos explodiram um trecho da ferrovia e tomaram o controle do trem na noite de terça-feira na região do Baluchistão, uma empobrecida província que tem reservas de petróleo e minerais no sudoeste do país, cenário de muitos ataques separatistas.