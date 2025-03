Lucro líquido da Volkswagen caiu mais de 30% em 2024

Queda é atribuída ao menor volume de vendas na China, principal mercado da montadora, e a um aumento dos custos fixos, como os relacionados à energia e ao processo de reestruturação do grupo.A Volkswagen anunciou nesta terça-feira (11/03) que seu lucro líquido caiu 30,6% em 2024, em relação ao ano anterior, devido ao menor volume de vendas na China e a um aumento de seus custos fixos. A montadora alemã registrou um lucro líquido de 12,39 bilhões de euros (quase R$ 80 bilhões), informou em comunicado. Por sua vez, a receita total aumentou em pouco menos de 1%, chegando a 324,7 bilhões de euros. A líder do setor automotivo europeu enfrenta uma crise e um processo de reestruturação, tendo anunciado há alguns meses um plano de redução de custos para cortar 35 mil empregos na Alemanha. Queda da demanda Após três anos de lucros excepcionais, as montadoras alemãs vêm sofrendo desde 2024 com a queda da demanda, o aumento dos custos, especialmente os relacionados à energia, e a concorrência acirrada das marcas chinesas, que estão mais bem posicionadas no segmento de carros elétricos. Em meio a esse cenário, o grupo de dez marcas (incluindo Porsche, Skoda e Audi) entregou 2,3% menos carros, em comparação com 2023. E, embora as vendas na América do Norte tenham crescido 6,4%, isso não foi suficiente para compensar o declínio na China (-9,5%), mercado número um da Volkswagen, onde tem cerca de um terço de suas vendas, mas vem perdendo participação. Custos fixos Além disso, os custos fixos aumentaram, tendo totalizado cerca de 2,6 bilhões de euros, em parte devido ao programa de reestruturação, incluindo os altos custos relacionados ao fechamento da fábrica da Audi em Bruxelas, entre outros. O grupo investiu maciçamente em carros elétricos nos últimos anos, mas as vendas recentemente não corresponderam às expectativas, o que está prejudicando a lucratividade. Em 2024, as vendas caíram 3,4%, após uma década de crescimento. No entanto o grupo sediado em Wolfsburg registrou um volume de negócios maior do que o esperado, com alta de 0,7%, para 324,66 bilhões de euros. Até 2025 a Volkswagen espera aumentar suas vendas em 5%. md/av (AFP, DPA, ots)