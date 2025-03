Inflação americana cai a 2,8% em ritmo anual em fevereiro

O índice de preços ao consumidor (IPC) caiu para 2,8% em ritmo anual em fevereiro, um comportamento melhor do que o esperado e que marca uma desaceleração após quatro meses consecutivos de aumento na inflação, segundo dados do Departamento do Trabalho publicados nesta quarta-feira (12).

No mês, o IPC aumentou 0,2%, contra 0,5% de janeiro. Os analistas esperavam para fevereiro um aumento de 2,9% em 12 meses e de 0,3% no mês, segundo o MarketWatch.