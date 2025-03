Greve-relâmpago paralisa aeroporto de Hamburgo

Terminal cancela voos apenas um dia antes da greve anunciada nesse e em outros 12 aeroportos alemães, incluindo Frankfurt, Munique e Berlim.Uma greve convocada sem aviso prévio pelo sindicato Verdi para os serviços de assistência em terra paralisou o aeroporto de Hamburgo desde a manhã deste domingo (09/03), apenas um dia antes da greve anunciada de 24 horas nesse e em outros 12 aeroportos alemães, incluindo Frankfurt, Munique e Berlim. "Sem aviso prévio, o sindicato Verdi convocou os serviços de assistência em solo do aeroporto de Hamburgo para uma greve imediata no domingo, 9 de março. Por esse motivo, o aeroporto permanece fechado e não haverá partidas ou chegadas durante todo o dia", diz o site do aeroporto. O aeroporto está pedindo a todos os passageiros afetados por cancelamentos ou com dúvidas sobre seu voo que entrem em contato com sua companhia aérea e não se dirijam ao terminal. "Amanhã, segunda-feira, 10 de março, o Verdi também convocou uma greve em várias áreas do aeroporto, incluindo manuseio de aeronaves e verificações de segurança de passageiros. Como resultado, também são esperadas perturbações consideráveis nas operações de voo amanhã", adverte. "Originalmente, 144 chegadas e 139 partidas estavam programadas para hoje, das quais apenas cerca de 10 voos puderam ser realizados nesta manhã", disse uma porta-voz do aeroporto segundo o site do jornal Bild. Aviso com meia hora de antecedência Lars Stubbe, representante do sindicato, negou que a greve não tenha sido anunciada, dizendo que o aeroporto havia sido informado "com meia hora de antecedência, conforme exigido por lei". "As negociações salariais estão paradas. É por isso que estamos exercendo pressão. O objetivo da greve é causar danos econômicos", disse ele. Na sexta-feira, o Verdi convocou uma greve de advertência para a próxima segunda-feira em 12 aeroportos alemães para exigir melhorias salariais para os funcionários que trabalham no setor público e nos serviços de assistência em terra. "Após duas rodadas de negociações, os empregadores públicos não fizeram uma oferta adequada. É por isso que agora estamos recorrendo ao último recurso: ação de greve. Nos aeroportos de Munique, Stuttgart, Frankfurt, Colônia/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Weeze, Hannover, Bremen, Hamburgo, Berlim-Brandemburgo e Leipzig-Halle, faremos uma greve em 10 de março de 2025 para lutar por salários justos e melhores condições", anunciou o sindicato em um comunicado. De acordo com a Associação Alemã de Aeroportos (ADV), no total, mais de 3.400 voos serão cancelados e cerca de 510 mil passageiros serão afetados. Na atual rodada de negociações, greves de advertência já foram convocadas nos aeroportos de Colônia, Düsseldorf, Hamburgo e Munique, levando ao cancelamento de muitos voos. Com essa nova greve na segunda-feira, o sindicato está buscando um aumento salarial de 8% para os funcionários, mas de pelo menos 350 euros por mês, além de negociar três dias adicionais de folga, mais bônus por trabalhar em horários desfavoráveis e cargas adicionais. Além disso, o Verdi está exigindo um aumento de 200 euros por mês para os salários dos que estão no mercado de trabalho. md (EFE, ots)