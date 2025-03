Fabricante de baterias Northvolt declara falência na Suécia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Após analisar de forma exaustiva todas as opções disponíveis para negociar e iniciar uma reestruturação financeira, incluindo um processo de reestruturação sob o Capítulo 11 nos Estados Unidos (...) a empresa não conseguiu reunir as condições financeiras necessárias para continuar as atividades em sua forma atual", informou o grupo em um comunicado.