Ex-produtor Harvey Weinstein pede 'novo olhar' em seu próximo julgamento

O ex-produtor de cinema de Hollywood Harvey Weinstein, que cumpre pena por agressão sexual, pediu que seu novo julgamento por estupro, que começa no mês que vem, aconteça sob "um novo olhar".

O novo julgamento do ex-fundador dos estúdios Miramax começará em 15 de abril, com a seleção dos 12 membros do júri, anunciou hoje o juiz Curtis Faber. Acusação e defesa concordaram em excluir termos que possam influenciar o júri, como "sobrevivente" ou "vítima" de agressão