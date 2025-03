Ex-presidente filipino Duterte é enviado a Haia por crimes contra humanidade

As organizações de direitos humanos estimam que essa campanha durante seu mandato (2016-2022) tirou a vida de dezenas de milhares de pessoas, em sua maioria homens pobres, frequentemente sem provas de seu vínculo com o narcotráfico.

O ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte partiu na terça-feira (11) para Haia depois de ter sido preso no aeroporto de Manila por um mandado do Tribunal Penal Internacional (TPI) que o acusa de crimes contra a humanidade vinculados à guerra mortal contra o narcotráfico durante seu mandato.

Em uma entrevista coletiva, o sucessor de Duterte, Ferdinand Marcos, confirmou a decolagem do avião na noite de terça-feira em direção a Haia "para que o ex-presidente responda às acusações de crimes contra a humanidade em relação à sua sangrenta guerra contra as drogas".

Após a decolagem do avião em Manilla, o TPI confirmou ter emitido um mandado de prisão. "Uma vez que o suspeito está sob custódia do TPI, se programa uma audiência de comparecimento inicial", declarou o porta-voz do tribunal, Fadi Abudallah, porta-voz do TPI.

- "Qual é a lei e qual o crime que cometi?" -

Duterte exigiu conhecer a base jurídica de sua detenção, em um vídeo publicado na conta de Instagram de sua filha Verónica.