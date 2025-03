Colisão de navios no Mar do Norte alarma ambientalistas

Incêndios continuam, um dia após navio petroleiro e cargueiro colidirem na costa britânica. Busca por membro da tripulação desaparecido foi suspensa. Impacto para o meio ambiente permanece incerto.O incêndio continuava terça-feira (11/03), dia seguinte à colisão entre um navio petroleiro e um cargueiro na costa britânica do Mar do Norte. De acordo com as autoridades britânicas, a busca por um membro da tripulação desaparecido do cargueiro Solong, operado pela empresa de navegação alemã Ernst Russ, foi suspensa, e o homem provavelmente está morto. O impacto para o meio ambiente permanece incerto,a enquanto continuava a operação de combate a incêndios em ambos os navios. Na manhã da véspera por razões desconhecidas, o navio de carga Solong colidiu com o navio petroleiro Stena Immaculate, de 183 metros de comprimento, ancorado a cerca de 15 quilômetros da cidade portuária de Hull, no nordeste da Inglaterra. Imagens da emissora britânica BBC mostraram um buraco num dos lados do Stena Immaculate. O petroleiro, operado pela empresa de navegação americana Crowley, havia sido fretado pelo Comando de Transporte Marítimo Militar dos EUA. O comando usa navios com tripulações civis para fornecer transporte marítimo para o Departamento de Defesa dos EUA. A empresa holandesa Boskalis afirmou à agência de notícias holandesa ANP que fora encarregada de resgatar o petroleiro, tendo enviado quatro navios de combate de incêndios. Explosão de tanque com parafina e vazamentos de óleo A operadora americana Crowley acusou "inúmeras explosões" após a colisão e houve incêndio em ambas as embarcações. Segundo as informações, um tanque cheio de parafina explodiu a bordo, devido à colisão, e também houve relatos de vazamento de óleo. A guarda costeira britânica lançou uma grande operação após o incidente. Na terça-feira, anunciou que o incêndio no petroleiro Stena Immaculate havia sido "fortemente contido". Desprendido do navio-tanque, o Solong estava à deriva em direção ao sul, ainda em chamas. Na avaliação da guarda costeira britânica, é provável que o cargueiro afunde. A organização ambiental Greenpeace expressou "extrema preocupação com os múltiplos perigos tóxicos" representados pelo naufrágio. A Guarda Costeira Britânica também estava se preparando para conter os riscos ambientais. De acordo com a proprietária do Stena Immaculate, a empresa de navegação sueca Stena Bulk, toda a tripulação sobreviveu, mas um tripulante do Solong estava desaparecido. A Guarda Costeira informou que a busca foi suspensa na noite de segunda-feira. O secretário de Estado dos Transportes, Mike Kane, disse supor que ele estivesse morto. A empresa de navegação Ernst Russ, sediada em Hamburgo, assegurou que a família do tripulante desaparecido está recebendo "todo o apoio necessário". Quanto às preocupações ambientais, Kane observou que "até o momento, não foram observados sinais de poluição, mas um alerta permanece em vigor". Incêndio impede começo de investigação A investigação sobre a causa do acidente é dificultada, por enquanto, pelo fato de os incêndios a bordo dos navios ainda não terem sido extintos. Segundo um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, no momento não há indícios de que ação criminosa. Um membro da tripulação do Stena Immaculate disse à BBC que o Solong "apareceu do nada". Com 140 metros de comprimento, ele navegava sob bandeira portuguesa, . O ministro britânico de Moradia e Planejamento, Matthew Pennycook, disse à Times Radio que as autoridades dos EUA e de Portugal eram responsáveis pela investigação da causa do acidente, já que os navios portavam suas bandeiras. No entanto, o Departamento Britânico de Investigação de Acidentes Marítimos também iniciou uma investigação. O Comando Central Alemão para Emergências Marítimas também participa da operação em grande escala no local do acidente. O navio multiuso Mellum chegou na manhã desta terça-feira. Ele é equipado com tecnologia para combater incêndios e coletar óleo e, graças a um sistema de proteção, também pode ser empregado em ambientes explosivos e tóxicos por um período limitado. O Comando Central de Emergências Marítimas também anunciou que uma aeronave de vigilância da base aérea naval de Nordholz, na Baixa Saxônia, decolou mais tarde para o local do acidente. Ele tem capacidade para detectar produtos químicos na superfície da água. md/av (AFP, ots)