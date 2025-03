Capitão do cargueiro detido após colisão no Mar do Norte é russo

O capitão do cargueiro detido na terça-feira após colidir um dia antes com um petroleiro no Mar do Norte é de nacionalidade russa, informou nesta quarta-feira (12) a empresa proprietária do navio. "Confirmamos que o capitão é de nacionalidade russa. O restante da tripulação é composto por cidadãos russos e filipinos", afirmou a empresa alemã Ernst Russ, em um comunicado.

O homem de 59 anos permanece detido, suspeito de homicídio culposo por negligência grave, depois que as autoridades britânicas passaram a investigar a possível morte de um tripulante do cargueiro, desaparecido no incidente.

A colisão de segunda-feira, na qual o cargueiro 'Solong', que navega com bandeira portuguesa, colidiu com o petroleiro 'Stena Immaculate', um navio com bandeira dos Estados Unidos e que pertence a uma empresa sueca, gerou temores de um desastre ecológico na região. Após o incidente, 36 tripulantes das duas embarcações foram resgatados ilesos. "Nossa hipótese é que, infelizmente, o marinheiro tenha falecido", disse na terça-feira o secretário de Estado para Transportes Marítimos, Mike Kane, no Parlamento, em referência ao tripulante desaparecido do "Solong".