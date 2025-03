Ataque russo contra o porto ucraniano de Odessa deixa quatro mortos

Um ataque noturno russo com mísseis balísticos contra o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, matou quatro pessoas e provocou danos em um cargueiro com bandeira de Barbados, informaram as autoridades de Kiev.

"Lamentavelmente, quatro pessoas morreram, cidadãs da Síria. No momento do ataque, o navio estava carregando trigo que seria exportado para a Argélia. É um navio totalmente civil", declarou Oleksiy Kuleba, vice-primeiro-ministro e ministro da Reconstrução, nas redes sociais.