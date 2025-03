Ataque da dissidentes das Farc mata cinco soldados no sudoeste da Colômbia

Ao menos cinco soldados morreram e três ficaram gravemente feridos na terça-feira (11) em um ataque com explosivos executado por guerrilheiros dissidentes das Farc em uma região do sudoeste da Colômbia crucial para a produção de cocaína, informou o exército.

O comboio seguia do município de Balboa para o setor de La Hacienda, uma localidade rural do mesmo departamento que fica em uma região de conflitos conhecida como 'Cañón del Micay'.

Os soldados deveriam reconstruir em La Hacienda uma ponte destruída no início do mês por rebeldes da Frente Carlos Patiño, vinculados ao Estado Maior Central (EMC), um grupo de dissidentes da extinta guerrilha das Farc que não aderiu ao histórico acordo de paz com o governo em 2016.

Na região, que abriga uma das maiores concentrações de cultivos de coca no país, 28 policiais e um militar foram sequestrados por três dias na semana passada. A libertação do grupo aconteceu no sábado, após negociações intensas e depois de um dia violento de confrontos entre moradores e as forças de segurança.