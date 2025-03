Arsenal empata com PSV (2-2) e vai enfrentar o Real Madrid nas quartas da Champions

O Arsenal garantiu nesta quarta-feira (12) a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões ao empatar em 2 a 2 em Londres com o PSV Eindhoven (após uma goleada de 7 a 1 na ida) e vai enfrentar o Real Madrid na próxima fase.

Apenas quatro titulares que entraram em campo na partida em Eindhoven começaram o jogo no Emirates Stadium: o goleiro David Raya, o zagueiro Gabriel, o meio-campista Declan Rice e Mikel Merino no ataque.

Já o croata Ivan Perisic, ex-adversário do Arsenal durante seus anos como jogador do Tottenham, reviveu um pouco da rivalidade ao empatar o jogo (18').

Sterling, ponta emprestado pelo Chelsea que já havia dado uma assistência a Zinchenko no primeiro gol, dominou a bola com o peito, acelerou deixando dois marcadores para trás e deu o cruzamento perfeito para Rice.

Outro ex-jogador do Chelsea, Jorginho, perdeu a bola no círculo central sob pressão do PSV, e o marroquino Couhaib Driouech definiu ao finalizar com categoria, encobrindo o goleiro Raya (70').

Sem nada em jogo em campo e com as arquibancadas cada vez mais vazias, o apito final pôs fim a um confronto que já estava praticamente definido há uma semana.