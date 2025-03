Após queda do governo, presidente português abre consultas para possíveis eleições antecipadas

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, se reunirá com os partidos representados no Parlamento nesta quarta-feira (12), um dia após a queda do governo do primeiro-ministro de centro-direita Luis Montenegro, como um passo preliminar para a convocação de eleições antecipadas, de acordo com o cenário mais provável.

Montenegro chegou ao poder há quase um ano, sem maioria absoluta, e está envolvido em uma controvérsia sobre um potencial conflito de interesses que afeta diretamente sua família.