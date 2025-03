Animais que modificam a paisagem como arquitetos

Ao construírem tocas e diques, ou simplesmente ao se deslocarem, alguns animais como as formigas, os castores, os salmões, as toupeiras e os hipopótamos esculpem o planeta e, coletivamente, modificam as paisagens do mesmo modo que as grandes inundações, revela um estudo de uma universidade londrina.

"Sempre nos interessamos pelos animais de forma individual. Com esse estudo, descobrimos a importância coletiva dos animais arquitetos", explica à AFP Gemma Harvey, pesquisadora em Geografia Física que dirigiu esse estudo da Queen Mary University of London publicado em 18 de fevereiro.