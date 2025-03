Ucrânia lança centenas de drones contra a Rússia antes de reunião com representantes dos Estados Unidos

A Ucrânia efetuou um ataque com centenas de drones contra o território russo, muitos deles sobre Moscou, algumas horas antes de uma reunião nesta terça-feira (11) com representantes do governo dos Estados Unidos na Arábia Saudita, na qual Kiev apresentará um plano de trégua parcial no conflito.

As forças russas derrubaram 337 drones ucranianos durante a noite, informou o Ministério da Defesa, no ataque mais intenso registrado contra seu território desde o início da invasão à Ucrânia há mais de três anos.