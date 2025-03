Ucrânia e EUA iniciam conversações sobre cessar-fogo parcial com a Rússia

Ucrânia e Estados Unidos iniciaram, nesta terça-feira (11), conversações na Arábia Saudita para buscar um cessar-fogo parcial com a Rússia, poucas horas após o maior ataque de drones ucranianos contra o território russo desde o início do conflito. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, participam na reunião na cidade de Jidá, às margens do Mar Vermelho.

Desde sua chegada à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump pressiona a Ucrânia para acabar com a guerra, iniciada com a invasão russa do país, em fevereiro de 2022. "Estamos prontos para fazer todo o possível para alcançar a paz", disse aos jornalistas o chefe do gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak, ao entrar na sala de negociações. Ele acrescentou que as conversações começaram "de uma forma muito construtiva". A reunião acontece poucas horas após o maior ataque de drones ucranianos contra a Rússia desde o início da invasão.

As autoridades russas afirmaram, no entanto, que o ataque, com um balanço provisório de três mortos e vários feridos, foi um fracasso e anunciaram que derrubaram 337 drones, incluindo 91 na região de Moscou e 126 na região de Kursk, fronteiriça com a Ucrânia, ocupada parcialmente pelas forças ucranianas. "O maior ataque inimigo com drones em Moscou foi repelido", disse no Telegram o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin. Andrii Kovalenko, porta-voz do Centro Governamental Ucraniano contra a Desinformação, um organismo oficial, afirmou que o ataque é "um sinal adicional direcionado ao (presidente russo Vladimir) Putin para encorajá-lo a se interessar por uma trégua aérea".

Por sua vez, o enviado americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que as conversações têm como objetivo "definir um quadro para um acordo de paz e um cessar-fogo inicial" entre Rússia e Ucrânia. O emissário americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que a reunião em Jidá deve servir para "definir um marco para um acordo de paz e um cessar-fogo inicial" entre Rússia e Ucrânia. - "Concessões" -

Este é o primeiro contato de alto escalão entre Ucrânia e Estados Unidos desde a visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à Casa Branca em 28 de fevereiro, quando se envolveu em um confronto verbal com Donald Trump e seu vice-presidente JD Vance no Salão Oval, diante da imprensa e ao vivo. Posteriormente, Washington suspendeu a assistência militar a Kiev e o compartilhamento de dados de inteligência, vital para a Ucrânia na linha de frente, ao mesmo tempo que Trump iniciou uma aproximação com a Rússia. Pouco antes da chegada a Jidá, o secretário de Estado Marco Rubio considerou promissora a ideia de um cessar-fogo parcial.